Les Jardins Musicaux heureux devant leur public

La 24e édition des Jardins Musicaux a marqué les retrouvailles du festival avec son public. Plus de 10'000 spectateurs ont assisté aux concerts, ciné-concerts, opéras et théâtre musical à Cernier, Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Les Jardins Musicaux 2021 ont réuni 200 artistes autour de 36 représentations qui se sont déroulées du 15 au 29 août 2021. /comm-rgi