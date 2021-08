Retour aux sources au Chant du P’tit

« On vient de retourner 25 ans en arrière », s’amuse Gilles Pierre, le patron du Chant du Gros, version « Chant du P’tit » cette année. Pour sa 29e édition et demi, le festival du Noirmont a revu la jauge de spectateurs à la baisse. Alors que les concerts ont repris ce vendredi pour un deuxième week-end de musique, l’ambiance était définitivement régionale, avec notamment un concert des Prévôtois de Galaad, rejoints sur scène par la bande jurassienne des Cramias (Duja, Kiki Crétin, Vincent Vallat et bien d’autres). Le collectif s’est ensuite relayé aux côtés du groupe Hitsi Bitsi pour la deuxième partie de soirée.