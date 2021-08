Lumière sur les chauves-souris

La 25e édition de la Nuit des chauves-souris se tient ce week-end partout en Suisse. A Neuchâtel, l’événement sera multisite samedi soir. Les curieux pourront aller observer les animaux nocturnes dans leur habitat naturel. L’occasion également de sensibiliser les gens aux perturbations causées par l’activité humaine sur l’habitat des chauves-souris.

Pour l’un des spécialistes régionaux du centre de protection des chauves-souris, Valéry Uldry, il y a plusieurs choses à faire pour favoriser de bonnes conditions pour les petits mammifères. Il est possible d’agencer son jardin avec des végétaux naturels pour attirer les insectes, et il ne faut pas hésiter à contacter une antenne du Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) si l’on trouve des regroupements dans des bâtiments. Cela permettra de prendre les chauves-souris en considération en cas de travaux ou de rénovation.