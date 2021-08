De la biodiversité pour les poissons

« Les poissons ont besoin de biodiversité ». C’est le slogan de la Journée suisse des poissons qui se tient ce samedi. A cette occasion la Fédération Suisse de Pêche met en évidence la grande nécessité d'agir. Les poissons suisses ont besoin d'eaux naturelles et proches de l'état naturel pour avoir des perspectives à long terme. La FSP indique dans un communiqué transmis cette semaine que la biodiversité doit être améliorée dans plusieurs domaines.

La Suisse a besoin de plus de renaturation. Il faut donc trouver des moyens de combiner nature, protection contre les crues, développement de l'habitat et utilisation économique. Il faut aussi que les poissons puissent migrer librement. Aujourd’hui, trop de barrages hydroélectriques constituent encore des barrières infranchissables estime la FSP. Un point primordial est la qualité de l’eau. Les pollutions issues des agglomérations, de l'industrie et de l'agriculture, les micropolluants et les pesticides, altèrent la qualité des eaux. Conséquence : cela accélère la mortalité des insectes, ce qui décime la base alimentaire des poissons. L'augmentation de la température de l'eau et le manque d'ombrage posent également des problèmes aux poissons en raison du réchauffement climatique. Enfin, les pêcheurs précisent encore que pour pouvoir manger du bon poisson, il faut une eau de bonne qualité, une libre migration des poissons et des milieux aquatiques naturels.

A noter encore que la Fédération Suisse de Pêche ne s'oppose pas à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie ou les loisirs. Mais elle estime qu’il faut accorder plus de poids à la nature. /comm-sbo