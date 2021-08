Saisir toutes les occasions de bouger

Découvrir des clubs de sports près de chez soi, gagner des bons pour s’essayer à la lutte, à l’aïkido ou au kin-ball, profiter de démonstrations et bénéficier des conseils de spécialistes, c’est « Septembre, le mois qui bouge ! » dans toutes les régions neuchâteloises.

Les services cantonaux de la santé publique et des sports mettent - pour la quatrième année - leurs forces en commun pour inciter les citoyens de tous âges et de toutes régions à s’adonner à une activité physique. Selon l’Observatoire suisse de la santé, un quart de la population du pays n’est pas suffisamment actif. En Suisse romande, cette proportion est un peu plus élevée et le canton de Neuchâtel ne fait pas exception.

Durant « Septembre, le mois qui bouge ! », chaque participant est invité à venir découvrir et essayer de nouvelles activités qui allient mouvement, plaisir et découverte. L’idée étant que ces expériences de quelques heures se transforment en habitude.

Pour mettre sur pied cet événement, le Canton a pris contact avec des clubs et des associations qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire, comme l’explique Lysiane Ummel Mariani, cheffe de l’Office de la promotion de la santé et de la prévention :