Légère baisse des excès de vitesse à la rentrée

Les automobilistes neuchâtelois ont roulé légèrement moins vite lors de la rentrée que l’année dernière. La Police neuchâteloise a publié vendredi le bilan de sa campagne de prévention « rentrée scolaire – août 2021 ». Des agents de police et de la sécurité publique ont été postés aux abords des collèges entre le 16 et le 20 août. Quatre radars stationnaires ont également contrôlé plus de 14'000 véhicules dans tout le canton.

Le taux total d’automobilistes sanctionnés cette année s’élève à 2,8%, contre 2,9% en 2020. Les tronçons limités à 30 km/h sont les plus concernés par les excès de vitesse, avec un taux d’usagés amendés de 5,7% contre 5,9% l’année dernière. /com-ara