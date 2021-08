L’Ersatz est plus qu’un festival bouche-trou

De vendredi à dimanche, l’Ersatz festival propose à St-Blaise une seconde édition marquée par une programmation riche et variée. Pas moins de 81 musiciens, improvisateurs et artistes locaux, dont Félix Rabin, se succéderont dans la grange du Clos-aux-Moines, vidée de son foin et de ses machines pour l’occasion.