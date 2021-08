Appartement détruit par les flammes à Yverdon

Un incendie s’est déclaré jeudi dans l’après-midi à Yverdon-les-Bains. Vers 14h30, un témoin a aperçu de la fumée qui sortait du quatrième étage de la rue des Jordils 1. Il a immédiatement appelé la Police cantonale. Les pompiers du SDIS du Nord vaudois, la gendarmerie et la police du Nord vaudois sont intervenus rapidement. Ils ont porté secours à un locataire qui se trouvait sur un balcon au quatrième étage, en se servant du camion-nacelle. Le sinistre a été rapidement maîtrisé, mais l’appartement en flammes est complètement détruit. Personne n’a été blessé ou incommodé par la fumée. Tous les locataires ont été évacués. Six d’entre eux ont été relogés ou hébergés en-dehors de l’immeuble. Les autres ont pu regagner leur domicile. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. /comm-jhi