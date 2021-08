Le Groupe Volta renforce ses mesures

La Clinique Volta à La Chaux-de-Fonds ainsi que la Permanence Volta à la Chaux-de-Fonds, à Fleurier et à Neuchâtel renforcent leurs mesures de protection contre la Covid-19. Dès le 1er septembre, les employés non-vaccinés devront présenter chaque semaine un test de dépistage, antigéniques ou PCR. Tous les visiteurs et fournisseurs devront, eux, systématiquement présenter un pass sanitaire et un seul accompagnant par patient sera désormais admis. /comm-rgi