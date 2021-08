Alt+1000 : photographies dans un écrin naturel

Le festival Alt+1000 pose à nouveau ses bagages cette année dans la vallée de La Brévine. Dès dimanche et jusqu’au 20 septembre, plus de 60 artistes exposeront leurs œuvres. Le site du lac des Taillères présente près de 100 photographies sur le thème du rapport de l’homme à la nature. Un nouveau lieu a également été retenu sur le territoire du Cerneux-Péquignot au lieu-dit Chobert. Une centaine d’images de fleurs y sont exposées au milieu de Gentianes et de chardons bien réels. Un coup de cœur pour la cheffe de projet Anouk Hellmann: