Pas de Braderie mais les « carrous » !

Les carrousels seront bel et bien de la partie le premier week-end de septembre à La Chaux-de-Fonds. Une nouvelle qui a de quoi mettre du baume au cœur des nostalgiques de la Braderie, qui aurait dû se tenir à ces dates au centre-ville. Les forains ouvriront leurs manèges dès le vendredi 3 septembre en fin de journée, puis le samedi 4 et le dimanche 5 septembre toute la journée. La Ville a joué le rôle de coordinatrice : « La demande est venue des forains. Nous l’avons évidemment acceptée en souhaitant concilier le tout : les forains, la place du Marché piétonne et les terrasses des restaurants », explique le conseiller communal en charge des espaces publics Patrick Herrmann. Les terrasses seront maintenues, mais dans leurs dimensions normales, comprenez d’avant-crise.





Marché partiellement déplacé

Pour laisser la place aux manèges et aux terrasses, le traditionnel marché sera perturbé. Les marchands habituellement installés sur la place du Marché seront déplacés sur la place Espacité et la rue du Marché. Ce changement ne concerne pas les stands de la place de la Carmagnole.

Pour éviter plusieurs ouvertures et fermetures, le Conseil communal a aussi décidé de laisser la place du Marché interdite aux voitures une semaine supplémentaire. Elle sera rendue au trafic motorisé dans la semaine du 6 au 8 septembre.





Le sourire des Forains

La nouvelle réjouit le représentant des forains Daniel Jeanneret : « Le Conseil communal a accepté notre demande et on l'en remercie », explique-t-il. Neuf forains seront présents, avec deux manèges pour enfants, une attraction d’autos-tamponneuses, trois carrousels pour les plus grands ainsi que d’autres stands de foire.

Daniel Jeanneret croise les doigts pour fin septembre également. Si les conditions sanitaires le permettent, les manèges seront à nouveau de la partie à Neuchâtel aux dates de la Fête des vendanges, sur les places du Port et Alexis-Marie-Piaget. /lre