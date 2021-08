La bière première vedette du Manège du Terroir

Ça va mousser ce week-end à l’Ancien Manège. Ce symbole du patrimoine de La Chaux-de-Fonds accueille samedi et dimanche le premier événement du nouveau Manège du Terroir : un marché de la bière neuchâteloise, en collaboration avec l’Association des amis des brasseries artisanales neuchâteloises. Six brasseries issues de plusieurs régions du canton y participent. Un jury, composé entre autres d’un sommelier de la bière et des conseillers communaux Jean-Daniel Jeanneret (La Chaux-de-Fonds) et Mauro Moruzzi (Neuchâtel), élira également la meilleure bière neuchâteloise.

L’événement sera l’occasion pour le public de découvrir les créations de ces artisans, qui se retrouvent encore parfois dans l’ombre de leurs collègues viticulteurs, forcément dominants à Neuchâtel. Marianne Fourie, membre de l’Association des amis des brasseries artisanales neuchâteloises et gérante d’une brasserie à Marin :