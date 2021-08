« Sans peur, mais sans naïveté »

Si la loi est acceptée, la reconnaissance sera délivrée par le Grand Conseil. Mais si 30 députés le demandent, un référendum peut être lancé.





Une question d'équité



Du côté des églises déjà reconnues, on martèle qu'il faut accepter cette loi pour une question d’équité et de tolérance. Selon Christian Miaz, président du Conseil synodal de l’Église protestante, il y a toutefois des risques que les communautés musulmanes soient stigmatisées alors qu'entreprendre les démarches pour obtenir ce nouveau statut permettrait une meilleure intégration à ces dernières. La situation géopolitique ne doit pas non plus influencer le vote des Neuchâtelois.