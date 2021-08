La Saison estivale de la FNAAC pâtit de la météo pluvieuse

Pari en passe d'être réussi pour la FNAAC et sa Saison estivale. La Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels souhaitait offrir un espace scénique aux artistes malmenés par la crise sanitaire, qui auraient vu leur spectacle annulé ou reporté.

Durant six semaines, près d’une centaine de spectacles et concerts ont été donnés dans la cour du Château de Neuchâtel et sous le chapiteau de Circo Bello à Beau-Site à La Chaux-de-Fonds. Les dernières notes retentiront dimanche soir. Quelques rendez-vous ont toutefois dû être annulés pour cause de blessures d'une comédienne et de musiciens.

Seul bémol, la météo exécrable a eu un impact sur la fréquentation. Entre 2'700 et 2'800 personnes ont pris part à l'événement. Alors est-ce que le public a tout de même répondu présent ? Mathieu Béguelin, secrétaire général de la FNAAC :