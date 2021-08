Un appartement de La Chaux-de-Fonds a été touché par un incendie

Un incendie s’est déclaré vendredi soir dans un appartement de la rue du Locle 14 à La Chaux-de-Fonds. Les pompiers sont intervenus peu avant 21h avec quatre véhicules et 11 hommes et sont rapidement parvenus à maîtriser le sinistre. Les habitants de trois immeubles ont été évacués provisoirement. Plusieurs ambulanciers se sont aussi rendus sur les lieux pour prendre en charge les personnes incommodées par l'important dégagement de fumée provoqué par le feu. Quatre personnes ont été conduites à l'hôpital pour un contrôle mais aucun blessé n'est à déplorer, selon la Police neuchâteloise. Les habitants de l'appartement incendié ont été relogés et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. La route a été fermée temporairement pour faciliter l'intervention.

Vers 21h30, les pompiers ont également été mobilisés à Neuchâtel, sur le quai Robert-Comtesse, pour l'incendie d'une poubelle. Là aussi, le feu a rapidement été maîtrisé. /comm-vja-sbe