Du sport dans toutes ses dimensions

Aïkido, danse orientale ou ski nautique : le public est invité à tester gratuitement une vaste palette de disciplines samedi et dimanche à Neuchâtel. Le Festival des sports a pris ses aises cette année, Covid oblige, et s’étend de la baie de l’Évole au Nid-du-Crô. Cette 21e édition est ouverte à tous à condition d’être muni d’un certificat Covid et d’une pièce d’identité. Aucun test n’est réalisé sur place.

Le programme comprend une cinquantaine de cours, dispensés dans le cadre de Matinales, auxquels s’ajoutent une trentaine d’initiations et de démonstrations assurées par des clubs et associations sportives de la région.

Les sportifs aguerris ou en herbe avaient par exemple l’occasion de tester le yoga japonais avec Éric Graf, responsable du dojo de Neuchâtel – Espace culturel, à Serrières. Reportage :