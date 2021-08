Neuchâtel Xamax devra patienter avant d’affronter Wil

Neuchâtel Xamax ne jouera pas contre Wil vendredi prochain. Une partie de l’équipe st-galloise de Challenge League de football a été placée en quarantaine après la détection de cas de coronavirus parmi son effectif. Wil ne sera ainsi pas en mesure d’aligner le nombre de joueurs requis, selon une information parue sur le site du club « rouge et noir » ce vendredi. Le FC Wil ne jouera pas non plus contre Kriens ce samedi. Ces rencontres sont renvoyées à des dates ultérieures encore à définir. /comm-sbe