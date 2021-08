Neuchâtel s’attaque au surpoids

Un problème de santé publique

Des questionnaires remis au début et à la fin du programme permettront une évaluation scientifique des résultats. Surpoids et obésité constituent un sérieux problème sanitaire en Suisse, dans la mesure où il touche 42% de la population, selon des chiffres de l'Office fédéral de la statistique de 2017. « Tous deux comptent parmi les facteurs de risque des maladies respiratoires, cardiovasculaires, du diabète de type 2 et de certaines formes de cancer », rappelle Marc Maréchal, directeur de la Ligue pulmonaire neuchâteloise. De plus, « afficher un indice de masse corporel supérieur à 40 signifie dix ans d'espérance de vie en moins », ajoute Alend Saadi, président de PoPS et chirurgien de l'obésité. /ATS-rgi