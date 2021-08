Les Numerik Games à Yverdon-les-Bains tentent le pari du cirque 2.0

La 6e édition des Numerik Games Festival à Yverdon-les-Bains veut faire le pari de l'invention du cirque numérique. Du 27 au 29 août, la manifestation de culture digitale investira quatre lieux du centre-ville de la cité thermale pour se reconnecter avec les habitants et leur proposer de découvrir le cirque 2.0.

Spectacles de rue et d'arts vivants, performances artistiques, projections sur l'Hôtel de Ville, créations de jeux vidéo, expériences de réalité virtuelle, ateliers pour les familles et soirées musicales seront au programme de cette édition 2021 placée sous le signe du cirque, et notamment l'émerveillement et la féérie qui y sont associés, ont indiqué mercredi les organisateurs. Une soixantaine d'animations sont prévues sur trois jours.

Les visiteurs pourront découvrir cinq spectacles d'arts vivants en partenariat avec le Théâtre Benno Besson et, pour l'un d'entre eux, le Théâtre de Vidy (« Techno Circus », « Entrer dans la couleur », « Les Murmures d'Ananké », « Le Paradoxe de Georges » et « Be Arielle F »). Quatre spectacles d'arts de rue programmés par La Plage des Six Pompes de La Chaux-de-Fonds seront aussi proposés (« Heinzbaut », « En dérangement », « Anatomik » et « Opticirque »).

Quatre projections monumentales - avec, entre autres, une performance de l'artiste vaudoise Maya Rochat, en collaboration avec le Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains - et une soirée cinéma élaborée par le FIFF de Fribourg et le FIFDH de Genève seront également visibles.

Coproduit par l'Université de Lausanne et la HEIG-VD d'Yverdon-les-Bains, le Numerik Games Festival se dédie depuis 2016 à l’exploration de la créativité humaine dans le champ des nouvelles technologies et à la manière dont les artistes et artisans du numérique réinventent les relations à ces mêmes technologies. /ats-vre