Du cinéma de rue, itinérant et à prix libre

Pour sa deuxième édition, le Festival Doc’it Yourself passe par le canton de Neuchâtel. Une des avant-premières a lieu vendredi 20 août à 21h aux Mines d’asphalte de Travers. La manifestation ambitionne d’apporter les films au public d’une manière différente, en court-circuitant les canaux de distribution traditionnels et en encourageant la discussion.

C’est le collectif suisse Doc’it Yourself qui propose ce rendez-vous. Sa raison d’être, c’est de renouveler la manière dont on produit et on distribue les films, dans un esprit participatif.

L’affiche change en fonction des dates : on pourra y voir soit « Train Station », un long-métrage de fiction collectif auquel a participé le réalisateur neuchâtelois Kevin Rumley, membre du collectif, soit le documentaire « No Apologies », soit une sélection de courts-métrages.

En-dehors de Travers, dans le canton, le festival passe également par La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Valangin, Vaumarcus, Bevaix et Boveresse. Toutes les dates et les détails se trouvent ici. Le prix est libre et l’entrée ne nécessite pas de certificat Covid. /jhi