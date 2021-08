Aider les proches aidants

Une ligne pour aider ceux qui aident. Le Canton de Neuchâtel met sur pied la ligne téléphonique « Proche Info NE ». Elle est destinée aux proches aidants qui s’occupent de manière régulière de personnes qui en ont besoin. Le 0800 032 800, qui est gratuit, leur permet d’obtenir des informations spécifiques en fonction de leurs besoins. Il est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Des professionnels répondent aux proches aidants, les conseillent et les accompagnent. Toutes les questions relatives aux services de relève, aux aides financières ou aux droits des proches aidants peuvent par exemple être abordées. Les proches aidants seront orientés vers les soutiens les plus adaptés à leur situation dans leur région. /comm-sma