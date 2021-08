Une moisson humide et intense

Il y a de la frénésie chez les agriculteurs, alors que la moisson touche à sa fin. Après un mois de juillet humide « comme on n’en a jamais vu », la quantité d’eau tombée a rendu la récolte des céréales très pénible. Dans la région, les cultivateurs accusent un retard de près de deux semaines par rapport aux échéances habituelles. Or l’automne approche, les jours sont plus courts et le séchage des champs est plus lent. Ajoutons à cela que le mois d’août, s’il est bien meilleur que le mois de juillet, n’est pas exempt d’humidité, rendant la moisson plus compliquée. C’est ce que confirme notamment Christian Maffli, propriétaire d’Entragrim, une entreprise de battage à Savagnier :