La pluie a fait du bien aux forêts neuchâteloises

Les fréquentes pluies de cet été ont eu des conséquences positives par endroit. Les forêts neuchâteloises, et plus largement à l’échelle du pays, ont bénéficié d’une situation météorologique favorable, elles qui étaient en souffrance ces dernières années. Le rapport de l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, publié en ce début d’été, présentait en effet des résultats très mauvais pour l’année passée. Ce constat est toutefois à temporiser selon Marc Ballmer, ingénieur forestier en charge de l’aménagement des forêts du Canton de Neuchâtel :