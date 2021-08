Un slogan pour le SCAN

Le SCAN lance « SCAN ton slogan ». Avec ce concours, le Service cantonal des automobiles et de la navigation explique vouloir « contribuer activement à la sécurité routière et nautique » ainsi qu’à « stimuler la créativité des Neuchâtelois ». Jusqu'au 5 septembre, toute personne de plus de 14 ans et domiciliée dans le canton de Neuchâtel peut proposer son slogan composé de 70 caractères au maximum. La participation se fait à cette adresse. Un jury composé de six membres du SCAN prendra alors connaissance des slogans et sélectionnera les phrases des internautes les plus créatives et originales, ainsi que percutantes au niveau de la prévention routière et nautique. Dès le 15 septembre, les internautes seront invités à voter pour leurs trois slogans préférés. Les cinq slogans ayant obtenus le plus de votes se verront alors être publiés en ligne,

De plus, à l'issue du concours, un bon SCAN d'un montant de 100 francs sera donné à chaque candidat retenu. /comm-vre