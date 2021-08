Travaux entre Le Prévoux et Le Col des Roches

Perturbations routières au Locle à partir du lundi 16 août. Des travaux auront lieu en plusieurs étapes sur le tronçon routier entre l’entrée est du Prévoux et le Marais des Calame, au Col des Roches. Ils se dérouleront jusqu’en septembre 2023. L’ouvrage aura pour but de corriger de manière ponctuelle le tracé routier et de reconstruire la chaussée vieille d’une quarantaine d’années. Le trafic sera réglé en bidirectionnel sur une voie gérée par une signalisation lumineuse durant les phases de travaux. /comm-vre