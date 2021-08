« C’est un traumatisme qu’on peut difficilement imaginer en Suisse »

Si les écoles ont échappé au tremblement de terre, la situation politique et sécuritaire pèse sur les effectifs. Les enfants sont moins nombreux à suivre les cours et le coronavirus n’a rien arrangé. Par ailleurs, un des établissements a été inondé lors de récentes intempéries. En raison de l’instabilité et des violences qui gangrènent le pays, les membres de l’association ne peuvent plus se rendre sur place. Selon le président, Paul Senn, les dons restent toutefois importants afin de pouvoir envoyer de l’argent. /alr