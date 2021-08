A la découverte des plantes et leur utilisation

Raconter l’histoire des plantes médicinales à travers le temps et le monde. C’est l’objectif du livre « Infusion des Savoirs » qui vient d’être publié par le Jardin botanique. Six ans de recherches ont été nécessaires pour réaliser cet ouvrage riche en informations. Il rassemble 3000 ans de traitements médicaux sur 280 pages, et détaille l’utilisation des plantes autrefois et leur effets reconnus aujourd’hui.

L’objectif du livre est bien d’apporter un aspect historique lié à l’utilisation des plantes au fil des années. On y apprend par exemple que le commerce des épices a commencé très tôt entre les différents peuples. Les soins par les plantes se sont ensuite transmis, surtout par oral, avant d’être couchés sur le papier.