Neuchâtel : offre muséale valorisée par un label unique

La Ville de Neuchâtel veut valoriser huit musées du littoral neuchâtelois avec le label « Musées de Neuchâtel ». Un site Internet unique permettra de connaître la variété de l’offre muséale de la région en un clic. Un container mobile circulera à la rencontre du public.

Le but est « de présenter les atouts de l’offre muséale de Neuchâtel et environs sous un nouveau jour et de manière attractive et dynamique pour interpeller le public des musées, acquis ou à venir », a indiqué jeudi la Ville. Les « Musées de Neuchâtel » sont présentés sous un nouveau label visant à fédérer sans dissiper les identités propres les institutions partenaires.

Le site internet, en trois langues, permet au public de situer les huit institutions dans l’espace à l’aide d’un plan interactif. Font partie du projet actuellement : le Muséum d’histoire naturelle, le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, le Musée d’ethnographie, le Centre Dürrenmatt, le Jardin botanique, l’Espace Rousseau de la Bibliothèque publique de Neuchâtel, le Château et musée de Valangin et le Laténium, parc et musée d’archéologie.





Animations en Suisse alémanique

Un container interactif itinérant a aussi été développé pour permettre aux visiteurs de se plonger dans l’univers muséal de la région au travers d’une scénographie innovante et colorée. Grâce à ce module, les institutions partenaires pourront partir à la rencontre des publics pour proposer des animations hors de leurs murs.

Une toile graphique intérieure propose une vision narrative des œuvres des huit institutions partenaires et une paroi-jeu extérieure invite les visiteurs à interagir directement avec le label des « Musées de Neuchâtel ». Un pédalo stylisé installé dans le container, clin d’œil à l’ancrage local du lac, fait défiler, en actionnant un pédalier, un parcours visiteur entre les différents musées.

Le container des « Musées de Neuchâtel » circulera à l’aide d’une remorque, prenant facilement place dans toutes sortes de lieux. Inauguré en août, il sillonnera d’abord la région neuchâteloise : dans les cours d’écoles pour des activités de médiation culturelle, dans les quartiers de la commune récemment fusionnée de Neuchâtel ou encore dans les lieux populaires de la ville. À l’avenir, le module devrait traverser les différentes régions linguistiques suisses et frontalières. /ats-vre