Une nouvelle visibilité pour le pilori des Brenets

Sur le plan historique, le pilori était un poteau sur lequel on exposait un condamné à la vision des villageois pour susciter la haine et le mépris. « Les piloris sont des objets qui n’ont pas été conservés, par hasard ou par volonté », explique Caroline Calame, historienne et conservatrice des Moulins souterrains du Col-des-Roches. Ils étaient utilisés pour les peines légères. Selon Caroline Calame, c’est le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III qui va interdire la torture en 1815, avant d’instaurer le droit de grâce en 1817. Des mesures qui auront comme conséquence de faire diminuer ce type de peines infamantes au pilori et donc de faire tomber dans l’oubli ces installations et leur rôle premier. /lre