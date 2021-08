Les champignons à la fête

Une saison d’exception pour les champignons. Les bolets, écailleux et autres russules se multiplient sur les sols du canton de Neuchâtel. Une situation qui s’explique par plusieurs facteurs et notamment les nombreuses précipitations survenues lors du mois de juillet. Les explications de Charles-Henri Pochon, ancien garde-forestier et président d’honneur de la société mycologique des Montagnes neuchâteloises :