Les parcs de loisirs indoor se rient de la pluie

Il n’y a pas que la végétation, les grenouilles et autres limaces qui profitent du temps pluvieux de ces dernières semaines. La pluie fait aussi les affaires des gérants de parcs de loisirs indoor mises à mal par la pandémie.

Du côté du Fun Magic à La Chaux-de-Fonds et du Fun Laser à Saint-Blaise, l’été est plutôt une période creuse. Le public profite généralement du soleil et de la chaleur pour favoriser les activités en extérieur. « Là, c’est tout le contraire », se réjouit le patron. Après 9 mois de fermeture pour cause de pandémie, ces semaines pluvieuses sont les bienvenues, même si « ça n’est pas le nirvana », pour reprendre les termes de Claude-Alain Moreau :