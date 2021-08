Une terrasse à l’entrée du Vallon de l’Ermitage

Boire un verre dans le jardin de l’Eglise de l’Ermitage. C’est possible cet été grâce à l’initiative de trois amies et habitantes de Neuchâtel. Jennifer Berger, Valentine Lambert et Audrey Bongard sont tombé sous le charme de ce lieu unique. Depuis mi-juillet, la cour accueille donc une terrasse tous les weekends entre 11h et 18h. Le Café de l’Ermitage est ouvert uniquement les jours de beau, et le concept reste en place jusqu’à fin septembre. Une dizaine de bénévoles y travaillent.