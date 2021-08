Nuit noire dans les villes pour admirer les étoiles

Pollution lumineuse et astronomie ne font pas bon ménage. C’est la raison pour laquelle les trois villes du canton de Neuchâtel rejoignent le Projet Perséides cette année, en collaboration avec Viteos.

Dans la nuit du 12 au 13 août, les lampadaires resteront éteints dans certaines parties de ces communes. L’événement permet à la population d’observer plus aisément la pluie d’étoiles filantes prévue à cette période.

Les périphéries de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sont visées, mais aussi des lieux plus centraux au Locle. Dans la Métropole horlogère, les quartiers du Point du jour, de la Recorne, du Cerisier, des Foyards et des Montagnons seront plongés dans le noir, tout comme les secteurs de Pierre-à-Bot, de Chaumont, de Valangin et le nord de Peseux-Corcelles-Cormondrèche pour la commune de Neuchâtel. La Mère commune éteindra l’Hôtel-de-Ville, la Grande-Rue ainsi que les places du Marché et du Premier-Août.

En cas de mauvais temps, l’événement pourrait être décalé dans la nuit suivante, soit du 13 au 14 août. /comm-lre