Pour une meilleure accessibilité aux produits menstruels

Une motion populaire pour une meilleure accessibilité aux produits hygiéniques menstruels. Les jeunes POP, les jeunes socialistes et les jeunes Vert.e.s ont lancé une proposition de texte en ce sens, ce mercredi. Les groupes politiques expliquent que : « les protections hygiéniques menstruelles doivent être considérées comme un bien de première nécessité » et soulignent que « des protections de qualité et durables doivent être mises à disposition dans un maximum de lieux afin que chaque personne en ayant besoin puisse y avoir accès facilement ». /comm-vre