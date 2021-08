Un motard perd la vie au Col de la Tourne

Un motard a perdu la vie mardi matin au Col de la Tourne. L’homme de 27 ans, domicilié dans la région, circulait sur la route cantonale en direction du Col de la Tourne. Aux alentours de 11h30, il est sorti de la chaussée dans une courbe et a heurté un mur, indique la police neuchâteloise. Une ambulance, le SMUR et six pompiers se sont rendus sur les lieux, mais la victime est décédée sur place. La route cantonale a été fermée dans les deux sens jusqu’à 16h15 pour les besoins de l’enquête. /comm-ara