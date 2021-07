Un été catastrophique pour le camping de La Neuveville

C’est un lieu qui devrait être plein de vie durant les vacances d’été. Et pourtant, l’endroit était quasi désert lors de notre visite mercredi matin. Le camping La Plage à La Neuveville a été fortement touché par les inondations de ces dernières semaines. Comme beaucoup d’établissements qui se trouvent au bord du lac, l’eau n’a pas épargné les infrastructures. Les dégâts sont importants - environ 200'000 francs sans compter les pertes d’exploitation - et le manque de soleil plombe l’ambiance. Un été catastrophique pour Fatmir Gutaj, le gérant du camping de La Neuveville. Il nous a accordé un entretien pour évoquer la situation et l’avenir :