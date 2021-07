Très gros travaux pour la route Frochaux-Lignières

Les travaux ne sont pas terminés sur la route cantonale entre Frochaux et Lignières. Lors des intempéries du 22 juin, la crue du Ruhaut avait provoqué la destruction tronçon, en raison des importantes quantités de matériaux charriées. Il s'agit désormais de reconstruire les soutènements et le passage du ruisseau sous le tronçon en question, indique mercredi l'Etat de Neuchâtel.

Le chantier était initialement prévu jusqu’à fin juillet, mais les dégâts nécessitent une plus lourde intervention que celle envisagée dans un premier temps. Le tronçon restera donc fermé à la circulation jusqu’à mi-septembre.

Les dommages liés aux intempéries qui ont touché le canton de Neuchâtel pendant une dizaine de jours à fin juin ont été évalués entre 25 et 30 millions de francs, pour un nombre de sinistres compris entre 4000 et 5000. Ce dernier inclut la grêle tombée dans les régions de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers. /ats-comm-ara