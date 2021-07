Revitalisation prévue pour les marais neuchâtelois

Les travaux devraient démarrer cette année et durer deux mois. Le Grand Conseil avait donné son aval au crédit d’engagement en mai 2020. Ce chantier entre dans un accord passé entre la Confédération et le Canton de Neuchâtel, un programme de protection de la nature qui court entre 2020 et 2024.

La trentaine de haut-marais que compte le territoire neuchâtelois est répartie entre la vallée de La Sagne et des Ponts, avec notamment le Bois des Lattes, la vallée de La Brévine, les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz. /cwi