C’est parti pour le Festival d’échecs de Bienne

Le Festival international d'échecs de Bienne a ouvert ses portes samedi, pour la 54e fois consécutive. La manifestation a débuté avec la compétition ACCENTUS Chess960 qui opposait les participants du tournoi des grands maîtres. Le Russe Kirill Alekseenko, a terminé en tête.





Kamsky domine dans le Rapid pour l'ouverture du GMT

Le tournoi des Grands-Maîtres a lui débuté dimanche avec les parties rapides (15 minutes de temps par joueur, + 5 secondes par coup). L’américain Gata Kamsky, vice-champion du monde en 1996 et vainqueur de la Coupe du monde en 2007, s’est imposé avec une seule défaite lors des sept parties. Sur ses talons se trouvent la jeune star indienne Nihal Sarin et le champion français Maxime Lagarde, qui ont également fait bonne impression. Les jeunes Suisses sont également entrés en action dimanche : les meilleurs juniors du pays participeront aux Championnats suisses juniors à Bienne au cours des quatre prochains jours.





Place aux amateurs lundi

Ce lundi rime aussi avec le premier jour de repos pour les participants au tournoi des grands-maîtres. Par contre, le tournoi des maîtres MTO et le tournoi amateurs ATO commenceront. Le MTO suscite des attentes élevées avec pas moins de 30 Grands-Maîtres. Les deux tournois affichent complets, car le nombre de personnes autorisées à entrer dans la salle est limité.

En raison du concept de protection, les spectateurs ne sont malheureusement pas autorisés à entrer dans l'ensemble du bâtiment cette année non plus. Au lieu de cela, les organisateurs ont élargi leur offre en ligne. En effet, en plus des matchs des Grands-Maîtres, toutes les parties du tournoi des maîtres et aussi certaines du tournoi amateurs pourront être suivies en direct cette année. Retrouvez toutes les informations ici et là. /comm-ami