Le niveau des lacs est stable

La situation reste relativement sous contrôle après les orages et les fortes pluies survenus dans la nuit de samedi à dimanche. Comme il n'y a pas eu d'averses prolongées, le niveau des lacs est resté stable. Selon les relevés de l'Office fédéral de l'environnement, le niveau du lac de Neuchâtel est passé dimanche dans la matinée du niveau de danger 4 au niveau 3

Ceux des lacs de Morat et de Bienne continuent également de baisser et se trouvent actuellement dans la zone de danger 3. Le tronçon entre le lac de Bienne et l'Emme est lui toujours au niveau 4.

Quelques dégâts et des inondations ont été signalés localement, notamment en Appenzell et à Fribourg.

Dans le Canton de Neuchâtel, la police a reçu quelques appels pour des caves inondées et des fenêtres de toit brisées par la grêle. La grêle qui s’est abattue fortement à Chez-le-Bart. Selon nos confrères d’Arcinfo, les serres historiques de l’entreprise Verdon ont été pulvérisées. /ats-sma