Les cyclistes de Grono sont arrivés à La Brévine

Voyage retour réussi ! La cinquantaine de cyclistes qui sont partis mardi de Grono dans les Grisons est arrivée samedi après-midi à La Brévine. Les cyclistes neuchâtelois et grisons ont parcouru près de 400km et 4'000 mètres de dénivelé. L’un des passages les plus rudes a été celui du col du Nufenen. Le but de ce périple est de relier la commune la plus chaude de Suisse à la plus froide. Il y a trois ans, les participants avaient réalisé le trajet dans l’autre sens. Samuele Censi, maire de Grono, est l’initiateur de la manifestation :