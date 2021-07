Neuchallenge : succès malgré la météo

Bonne fréquentation pour le Neuchallenge malgré une météo peu favorable. Près de 312 participants se sont déplacés à La Chaux-de-Fonds pour la deuxième étape longue de 3,2 km. Chez les hommes, le grimpeur français Laurent Colombatto s'impose sur le parcours cycliste en 9’11’’ et précède de 14’’ le Chaux-de-Fonnier Térence Risse. Ce dernier signe encore le deuxième temps en course à pied en 13’59’’. En course à pied, l'orienteur membre de l'équipe suisse Pascal Buchs décroche un chrono de 13’16’’, laissant derrière lui près de deux tiers des personnes ayant gravi la montée à vélo.