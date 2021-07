« Skip the Use » en tête d’affiche samedi soir au Warm Up Festival

La programmation du Warm Up Festival pour le samedi soir est connue. L’événement qui remplace l’Estival Open Air cette année a dévoilé l'entier des artistes qui seront présents le 31 juillet. Le groupe de rock français chantant en anglais « Skip the Use » est annoncé en tête d’affiche. « Løre » et « The Irradiates » seront de la partie le même soir.

Il est recommandé de venir avec un pass Covid mais il sera possible de tester 80 personnes par heure explique le comité d’organisation. Plus de détails sur le site internet de la manifestation. /comm-vre