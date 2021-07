Levée de l’interdiction de baignade dans le lac de Neuchâtel

La baignade est à nouveau autorisée dans le lac de Neuchâtel. Une analyse microbiologique des eaux du lac a été effectuée. Aucune pollution notoire de l’eau n’a pu être mise en évidence. Elle peut cependant être localement souillée : un avis de prudence à cet égard a été émis par les autorités.





Un danger toujours existant

Un danger de chute d’arbres subsiste dans les zones inondées, particulièrement lors d’épisodes venteux, explique l’Etat de Neuchâtel dans un communiqué.

Les autorités demandent de respecter les éventuelles consignes et restrictions des communes. En raison des risques de blessures ou de noyade et de problèmes liés à l’évacuation des eaux usées, l’accès à certaines rives reste dangereux.





Les informations et recommandations à la population sont consultables sur les applications Alertswiss et MétéoSuisse, ainsi que sur les réseaux sociaux et le site internet des Autorités. /comm-vre