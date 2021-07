La Ficelle sort de terre à Corcelle-Cormondrèche

Le balai des grues et des ouvriers a débuté depuis début juin à Corcelle-Cormondrèche. Cette piste de mobilité douce le long des voies CFF doit accueillir piétons et vélo dès fin octobre. Cinq mois, c'est donc le délai imparti pour faire sortir la Ficelle de terre. Ce cheminement mixte piéton-vélo reliera Corcelle-Cormondrèche à la gare de Corcelle-Peseux en longeant les rails. L’interruption de la ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds permet de gagner du temps dans la réalisation de ces travaux. Il faudra donc que tout soit terminé avant que les trains ne roulent à nouveau. Un sacré défi pour terminer la construction à temps. Claude Giovanelli, chef de projet de la Ficelle :