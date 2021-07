Grono – La Brévine : le retour

Voyage retour deux ans après. Une cinquantaine de cyclistes a pris la route mardi à Grono, dans les Grisons, pour rallier La Brévine. L’arrivée est prévue samedi dans la Sibérie de la Suisse. Il y a deux ans, ils avaient fait le voyage inverse afin de célébrer le 15e anniversaire de la commune ayant enregistré la température la plus élevée au niveau national à 41,5 degrés, le 11 août 2003. La Brévine étant celle qui a enregistré la température la plus froide avec - 41,8 en janvier 1987. Le trajet retour devait se tenir l’année passée, mais il a été annulé en raison de la pandémie. Nous avons joint mercredi après-midi sur la route de Brigue, Jean-Maurice Gasser, président de la commission du tourisme de La Brévine et organisateur de la manifestation pour La Brévine :