Le savoir-faire jurassien pour Notre-Dame de Paris

Le Jura va participer à la renaissance de Notre-Dame de Paris via le Groupe Corbat. L’entreprise a été sélectionnée pour être associée au chantier de reconstruction de la cathédrale victime d’un incendie le 15 avril 2019. L’entreprise basée à Vendlincourt va contribuer au sciage d’une partie des quelque 1’200 chênes nécessaires pour la nef, la flèche, le chœur et le transept de Notre-Dame de Paris. Le Groupe Corbat consacrera deux jours de travail, offerts par l’entreprise, à l’opération cet automne. L’entreprise sera ainsi associée au façonnage de la plus grande charpente en chêne massif du monde.

Le Groupe Corbat avait proposé ses services dès le lendemain de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Il avait répondu à l’appel d’un industriel français du secteur du bois qui s’était offert pour coordonner la recherche d’arbres destinés à rebâtir la cathédrale gothique. L’entreprise jurassienne a donc finalement été retenue pour scier les précieux chênes mis à disposition de l’édifice religieux célébré, entre autres, par Victor Hugo. Gauthier Corbat, directeur adjoint de l’entreprise, fait part de sa fierté même si le rôle du Groupe Corbat restera limité.