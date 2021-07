Le SIEN, un parapluie numérique contre les cybermenaces

Des partenaires conventionnés

Le SIEN définit la stratégie informatique et fournit des prestations à toutes les collectivités publiques du canton. Il travaille ainsi avec les administrations cantonales et communales, mais aussi avec d’autres partenaires : le CIGES, qui s’occupe notamment de la gestion informatique des institutions de santé telles que RHNe, Vadec ou encore Viteos. Bien souvent, ces entités disposent de structures informatiques en plusieurs parties. Pour Viteos par exemple, deux types de réseaux informatiques sont à distinguer. Un réseau de gestion administrative, qui se repose en grande partie sur le SIEN, et un réseau informatique dédié aux infrastructures techniques « indépendant et fermé », nous précise sa secrétaire générale Claire-Lise Clément, et qui est directement géré par des spécialistes à l’interne. Ces derniers disposent d’une sorte de kill switch permettant de couper immédiatement toute connexion en cas d’attaque.