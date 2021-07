Interdiction de naviguer sur le lac de Neuchâtel

Le lac de Neuchâtel continue de se remplir et atteindra bientôt le niveau 4 de danger.

De nombreuses zones sont d’ores et déjà inondées et d’autres sur le point de l’être. En concertation avec les cantons de Vaud et de Fribourg, les autorités neuchâteloises ont décidé d’interdire la navigation sur les eaux du lac de Neuchâtel, pour les particuliers et le trafic touristique uniquement. La navigation professionnelle reste autorisée.

Sur le canal de la Thielle, seul le trafic professionnel des chalands ayant port d’amarrage dans la Thielle est autorisé à naviguer à vitesse réduite les jours ouvrables. L’ensemble de ces mesures entre en vigueur immédiatement.

En raison du risque sanitaire étroitement lié aux eaux usées, la baignade et les activités subaquatiques sont interdites sur les rives du Canton de Neuchâtel jusqu’à nouvel avis.





Parking de la Maladière fermé

Le parking du centre commercial de la Maladière est par ailleurs partiellement fermé en raison des risques d’inondation. Sur son site internet, l'administration du centre indique que « des solutions de parcage alternatives ont été organisées avec le parking des Patinoires du Littoral, derrière le centre, ainsi que celui des Piscines du Nid-du-Crô. Pour ce dernier, une navette de bus est à disposition de la clientèle, gratuitement. »





Une grande prudence reste de mise

Les autorités du Canton de Neuchâtel rappellent à la population résidant à proximité des rives que l’eau va continuer de monter. La population est dès lors appelée à prendre des mesures préventives actives, notamment en mettant à l’abri les objets de valeur ou les produits présentant des risques de pollution (solvants, peinture, produits phytosanitaires, etc.) se situant dans des zones inondables, plus particulièrement dans les caves. /comm-ara