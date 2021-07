Forte demande d'indemnisation du secteur culturel à Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel tente de soutenir au mieux le secteur de la culture dans le contexte pandémique qui prévaut depuis mars 2020. A l’issue des deux premiers délais de dépôt des demandes actuelles, les montants sollicités excèdent toutefois la somme à disposition.

Dans le cadre du deuxième train de mesures, des indemnisations peuvent être versées de novembre 2020 à décembre 2021, a rappelé vendredi l'Etat de Neuchâtel. Outre indemniser des entreprises et acteurs culturels, des soutiens aux projets de transformation sont aussi octroyés.

Pour les deux mesures, le Service de la culture dispose de 6,4 millions de francs. La première moitié provient de la Confédération, l’autre étant financée par le canton et la Loterie romande (LoRo). A l’issue des deux premiers délais de dépôt, les demandes ont excédé le montant disponible.





Quatre délais établis

Le Service de la culture met l’essentiel de ses ressources humaines au traitement rapide et approfondi des dossiers. Quatre délais ont été établis pour le dépôt des demandes d’indemnisation. Depuis décembre, et à l’issue du deuxième délai fixé à fin mai, 182 demandes d’indemnisation ont été déposées.

Près de 60% proviennent d’entreprises culturelles, 40% d’acteurs culturels indépendants ou intermittents. Parmi les secteurs éligibles, 75% des demandes viennent des arts de la scène et de la musique et près de 15% du domaine technique. A ce jour, 124 demandes ont pu être traitées et près de 1,7 million de francs versés.

En ce qui concerne les soutiens aux projets de transformation, sur les 54 demandes déposées à ce jour depuis décembre, 53 demandes ont pu être traitées. Vingt-six projets ont pu être soutenus pour un montant de 1,5 million de francs, précise le communiqué.





Fonds supplémentaires

Les dispositifs de soutien prévus par la loi Covid-19 sont des outils indispensables pour limiter l'impact économique et social négatif de la crise sanitaire. Au vu du prolongement des restrictions, le Parlement fédéral a décidé d’allouer des fonds supplémentaires pour l’exécution de l’ordonnance Covid-19 Culture.

Quelque 140 millions de francs additionnels sont ainsi destinés à l’indemnisation des pertes financières et au soutien de projets de transformation. La Confédération mettra à disposition du canton de Neuchâtel 3,5 millions de francs, à condition que celui-ci assume une même contrepartie.

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a donné son accord de principe. Il soumettra une demande de crédit supplémentaire au Grand Conseil lors de sa session de fin août. Pour rappel, un premier train de mesures avait déjà permis d’indemniser des entreprises et acteurs culturels jusqu’en octobre 2020. /ATS-gtr